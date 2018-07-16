Putin: İlişkilerin iyileşmesi için ilk adım

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirve sona erdi.Zirve sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.Putin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin iki ülkenin ilişkilerinin iyileşmesinde ilk adım olduğunu belirtti.Putin, "Soğuk Savaş çok uzun süre önce sona erdi. Dünyadaki durum ciddi biçimde değişti. İkili ilişkilerdeki zorluklar için objektif bir gerekçe bulunmuyor." dedi.İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen Putin, "Başkan Trump ile Rus ve Amerikan ticaretinin en önemli isimlerini bir araya getirmek konusunda hemfikir olduk" ifadelerini kullandı.Putin, seçimlere müdahale iddialarıyla ilgili, "Başkan Trump, ABD'deki seçim sürecine ilişkin sözde 'Rus müdahalesi' konusunda bir kez daha temas etti. Trump'la yaptığım bireysel görüşmeler de dahil daha önce birçok kez söylediğim şeyi tekrar etmek durumunda kaldım: Rusya devleti, seçim süreçleri de dahil olmak üzere ABD'nin iç işlerine hiçbir zaman müdahale etmedi ve etmeyi planlamıyor." ifadelerini kullandı.Suriye'deki gelişmeleri istişare ettiklerini kaydeden Putin, Golan Tepeleri'ndeki durumun 1974'te İsrail ve Suriye arasında yapılan anlaşmaya uygun hale getirilmesi çağrısında bulundu.Putin, Rusya ve ABD'nin Suriye'de çözümün liderliğini üstlenebileceğini söyleyerek, "Suriye'de barış ve uzlaşının tesis edilmesi görevinin yerine getirilmesi iki ülke arasındaki ortak başarılı çalışmanın örneği olabilir" dedi. (Sputnik)Trump, "DEAŞ'la verdiğimiz başarılı mücadeleden İran'ın sahada faydalanmasına izin vermeyeceğiz. Suriye krizi karmaşık. İki ülkenin işbirliği yüz binlerce insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip. Başkan Putin de İsrail'e yardım ediyor. Her ikimiz de Binyamin Netanyahu ile konuştuk ve onlar da Suriye konusunda İsrail'in güvenliğini ilgilendiren belli şeyler yapmak istiyor." dedi. (AA)

Trump: Güzel bir başlangıç oldu