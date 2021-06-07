Putin imzaladı: Rusya, açık semalar antlaşmasından çekildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Açık Semalar Antlaşması'ndan çıkışını resmileştiren yasayı imzaladı.

Haber, RIA haber ajansında yer aldı.

Açık Semalar Antlaşması üye ülkelerin birbirlerinin hava sahalarında silahsız gözlem uçuşu yapmasına olanak tanıyor.

Moskova ve Washinton'ın iki ülke liderlerinin bu ay gerçekleşecek zirvesine hazırlandığı süreçte Rusya, ABD'nin Açık Semalar Antlaşmasına yeniden katılmama kararını "siyasi bir hata" olarak nitelendirmişti.