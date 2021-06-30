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Putin: İngiliz savaş gemisi Rusya'nın tepkisini sınamak istedi

Rusya lideri Putin, "Kırım açıklarındaki İngiliz savaş gemisi Rusya'nın askeri tepkisini sınamak istedi." dedi. Putin, olayı 'provokasyon' olarak nitelendirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın kara sularına izinsiz girdiğini iddia ettiği İngiliz savaş gemisinin Rus güçlerinin tepkisini detaylı şekilde gözlemlemek için bu ihlali gerçekleştirdiğini belirtti.

HMS Defender adlı İngiliz savaş gemisi, Kremlin'in iddiasına göre, Rus kara sularına izinsiz girdikten sonra Rusya diplomatik dille tepkisini belirtmek için İngiltere'nin Moskova büyükelçisini çağırmıştı. İngiltere Kırım açıklarını Ukrayna'nın karasuları olarak kabul ediyor.

Rusya, Ukrayna'ya ait olan Kırım'ı 2014'te ilhak etti.

Putin, televizyondaki canlı yayında kendisine sorulan bir soru üzerine, "Elbette, bu bir provokasyondur." dedi ve ekledi:

"(Ancak) Kırım yakınlarındaki İngiliz savaş gemisini batırmış olsaydık bile dünyanın Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine gelmesi pek mümkün görünmüyor."

 

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