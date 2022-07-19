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Putin, İran lideri Hamaney'le görüştü

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye-Rusya-İran arasında başkent Tahran'da düzenlenecek "Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı"na katılmak için Tahran' a giden Putin, İran lideri Hamaney ile görüştü. Görüşme Hamaney'in ofisinde basına kapalı gerçekleşti.

Resmi ziyaret kapsamında bugün Tahran'a giden Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı "Astana formatında Yedinci Üçlü Zirvesi"ne iştirak edecek.

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