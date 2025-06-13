Putin, İran ve İsrail liderleriyle görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik askeri eylemde bulunması sonucu durumun tehlikeli bir şekilde gerginleştiği belirtildi.

Bu bağlamda Putin'in İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Devlet Başkanı, İsrail saldırıları sonucu siviller dahil olmak üzere çok sayıda can kaybının yaşanması nedeniyle İran yönetimi ve halkına başsağlığı diledi. Putin, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünü ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerini kınadığını vurguladı. ​Rus tarafı, İran nükleer programıyla ilgili durumun barış yoluyla çözümüne yönelik girişimleri destekledi, karşılıklı olarak kabul edilebilir anlaşmaların sağlanmasına yönelik belirli inisiyatifler ortaya koydu."

Açıklamada, Rusya'nın İran ve İsrail arasındaki gerginlik seviyesinin düşürülmesine yönelik adımlar atmaya devam edeceği belirtildi.

Putin-Netanyahu telefon görüşmesi

Putin'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, müzakere sürecine dönülmesi, İran nükleer programıyla ilgili tüm konuların ancak siyasi ve diplomatik araçlarla çözülmesinin önemini vurgulayarak, gerginliğin daha da artmasını önlemek için arabuluculuk desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Rus tarafının tüm bölge için feci sonuçlara yol açabilecek durumun çözülmesi amacıyla hem İran hem de İsrail yönetimleriyle yakın temasları sürdüreceği" kaydedildi.