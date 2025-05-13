Putin, İstanbul'a gelecek mi? Kremlin açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşmesi beklenen müzakerelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Peskov, heyetteki isimlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerekli görüldüğünde açıklanacağını kaydetti.

"Başka bir yorum yapmayı planlamıyoruz"

Rusya'yı İstanbul'da temsil edecek heyetteki isimlerin kim olacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerekli gördüğü zaman açıklarız." dedi.

Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy​​​​​​​'nin, İstanbul'da Putin'le yüz yüze görüşme önerisini nasıl karşıladıklarına ilişkin soru üzerine, "Bu noktada, Putin'in 9 Mayıs'ın ardından yaptığı açıklamalardan yola çıkmak gerekiyor. Rus tarafı, perşembe günü gerçekleşmesi gereken müzakerelere hazırlanmaya devam ediyor. Şimdilik başka bir yorum yapmayı planlamıyoruz." yanıtını verdi.

Müzakerelerin İstanbul'da yapılması konusunda anlaşılmıştı

Putin, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.

Erdoğan ve Putin, yaptıkları telefon görüşmesinde, İstanbul'da müzakerelerin yapılması konusunu karara bağlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.