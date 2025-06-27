Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakerelerin üçüncü turunun zamanı ve yerinin henüz netleşmediğini belirtti. Putin ayrıca, Ukrayna’yla üçüncü tur müzakereleri İstanbul’da yapmaya hazır olduklarını, tarafların sundukları memorandumların ise birbirine zıt olduğunu söyledi.