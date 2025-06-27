Putin: İstanbul'da yeni tur görüşmeye hazırız
Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da yeni tur görüşmelere hazır olduklarını belirterek, üçüncü tur görüşmelerde muhtıraların tartışılacağını açıkladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakerelerin üçüncü turunun zamanı ve yerinin henüz netleşmediğini belirtti. Putin ayrıca, Ukrayna’yla üçüncü tur müzakereleri İstanbul’da yapmaya hazır olduklarını, tarafların sundukları memorandumların ise birbirine zıt olduğunu söyledi.