Putin: Karabağ'da 5.000 kişinin hayatını kaybettiğini düşünüyorum

23 Ekim 2020

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün bir toplantıda yaptığı açıklamada "İki tarafta da çok sayıda kayıp var, her iki tarafta da 2,000'in üzerinde kayıp var" dedi.

Dağlık Karabağ çatışmaların başladığı 27 Eylül'den beri 874 asker ve 37 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Azerbaycan ise 61 sivilin hayatını kaybettiği ve 291 sivilin yaralandığını duyururken, ölen asker sayısına ilişkin açıklama yapmamıştı.

Putin ayrıca ABD'nin arabuluculuk yapma konusunda Rusya'ya yardımcı olabileceğini söyledi.