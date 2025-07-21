Putin kararnameyi imzaladı! Rusya'ya gelen yabancı gemilere yeni kısıtlama
Rusya, yabancı limanlardan gelen gemilere yönelik yeni bir düzenlemeye gitti. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzasıyla yürürlüğe giren kararnameye göre, bu gemiler artık Rus limanlarına giriş yapmadan önce Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) izin almak zorunda olacak. Uygulamanın, 'sıkıyönetim kanunu' kapsamında hayata geçirildiği belirtildi.
Rusya, yabancı limanlardan gelen gemilerin ülke limanlarına girişini yeni bir izne bağladı.
Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan ve resmi bilgi sisteminde yayımlanan kararnamede, bu gemilerin Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) onay almadan limanlara yanaşamayacağı belirtildi.
Yeni düzenlemeye göre, yabancı limanlardan gelen gemiler artık Rus limanlarına girmeden önce liman kaptanı aracılığıyla FSB'ye başvuruda bulunacak.
Kararnamede, uygulamanın 'sıkıyönetim kanunu' çerçevesinde hayata geçirildiği bilgisi de yer aldı.