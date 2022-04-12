Putin: Kiev, İstanbul'daki anlaşmalardan uzaklaştı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde 48. güne girilirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelinen son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Putin, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi." diye konuştu.

Putin, "Ukrayna'da olanlar bir trajedi ancak Rusya'nın başka çaresi yoktu." dedi.

Putin açıklamasında, Belaruslu mevkidaşı Aleksander Lukaşenko'nun Buça'daki sivil ölümlere ilişkin belgeleri kendisine teslim ettiğini söyledi ve bu şehirdeki durumun "provokasyon" olduğunu belirtti.