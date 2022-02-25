Putin: Kiev yönetimini indirin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'nde bir video açıklama paylaştı.



Vladimir Putin, Ukrayna ordusuna seslenerek "Ukrayna yönetimini darbeyle devirin" dedi. Putin, Ukrayna ordusuna "Gücü kendi elinize alın. Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmamız kolay olur" diye konuştu.



Vladimir Putin şunları söyledi:

"Milliyetçilerle savaşıyoruz. Bunun dışında neonaziler de çok aktif patlamalar yapıyorlar. Onların planı Rusya'yı provoke etmek. Yabancı danışmanlardan heralde böyle bilgi alıyorlar. Askerlerinize şu söylüyorum, kendinizi koruyun, biz sizinle çok iyi anlaşırız, uyuşturucu bağımlısı neonazilerle , pisliklere uymayın. Bu pizlikleri esir almayın. Bizim askerlerimiz çok önemli bir güvenlik görevi başındalar."