Putin, "Donetsk ve Luhansk'daki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini bekliyoruz. Şimdilik mümkün görünmese de gelecekte başarılı olacağız" dedi. Putin, "Minsk anlaşmalarının artık geçerliliği yok. Donetsk ve Luhansk'ı tanıdık" diye konuştu.

Vladimir Putin, "Kiev yönetimi Kırım halkının iradesini kabul etmeli" ifadesini kullandı.

Federasyon Konseyi Putin'e onay verdi

Öte yandan Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Putin'in ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onayladı.

Yapılan oylamada başvuru, 153 senatörün oyu ile kabul edildi. Kararda, "Federasyon Konseyi, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin Rusya Federasyonu toprakları dışında kullanılması için uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve kuralları temelinde, Rusya Devlet Başkanı'na onay vermeye karar verir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca kararda, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin oluşumları, toplam asker sayısı, faaliyet alanları, görevleri, Rusya Federasyonu toprakları dışında kalma sürelerinin anayasaya göre Devlet Başkanı tarafından belirleneceği kaydedildi.