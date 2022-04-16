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Putin, Muhammed bin Selman ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ve Ukrayna’daki durumu görüştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefonda görüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen iş birliğinin istişare edildiği görüşmede, söz konusu iş birliğine yönelik olumlu yönde değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede, taraflar Ukrayna ve Yemen’deki gelişmeleri de ele aldı.