Putin, NATO'ya meydan okudu: Dünyada bu silahın benzeri yok

ABD ve Çin ile bilikte savunmaya en çok yaptırım yapan ülke olan Rusya, 2023'te 86,4 milyar dolar bütçe ayırarak dünyanın en yüksek üçüncü askeri harcamasını gerçekleştirdi. Ukrayna ile savaşa rağmen aktif üretime devam eden Rusya, ürettiği silahlarla da dikkat çekiyor.

Rusya lideri Putin'de, Ukrayna'ya nükleer silah verilmesi halinde sahip oldukları tüm silahları kullanacaklarını açık açık belirtiyor.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi'nde konulan Putin, Bryansk ve Kursk bölgelerine ABD yapımı ATACMS ve İngilitere yapımı "Storm Shadow" füzeleri ile saldırılar düzenlendiğini hatırlattı. Saldırılara karşılık dün gece Ukrayna'yı ateş altına aldıklarını açıkladı.

'NATO desteği olmadan kullanımı imkansız'

Putin, silahları Ukrayna'ya temin eden ülkelerin de artık silahlı çatışmaya katıldığını ifade ederek, "Bu silahların, NATO uzmanlarının desteği olmadan kullanımı imkansız." dedi.

ATACMS'nin muadilinin Rus "İskender" füze sistemi olduğunu belirten Putin, İngiliz Storm Shadow, Fransız SCALP ve Alman Taurus füzelerinin Rus muadilinin ise X-101 hava füzesi olduğunu söyleyedi. X-101'in menzil kapasitesi ile Avrupa yapımı sistemlerin önüne geçtiğini belirtti.

'Silah üretim hacmimiz, NATO'dan 10 kat daha fazla'

Batı'nın Ukrayna'ya vereceği silahların hepsinden haberdar oldukların ifade eden Putin, "Rusya'da bu tarz füze sistemleri ve askeri teçhizatın üretim hacmi, NATO ülkelerindeki toplam üretim hacminden on kat daha fazla. Gelecek yıl üretim hacmi yüzde 25-30 artacak." dedi.

'Dünyada benzeri yok'

Rusya'nın uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr", ""Kinjal" ve "Tsirkon" füze sistemlerine sahip olduğunu dile getiren Putin, bu silahların dünyada benzeri olmadığını ve üretimi artırdıklarını vurguladı.

Putin, ATACMS füzeli saldırılara karşılık Ukrayna'nın bu silahlarla vurulduğunu belirterek "Toplam 100 farklı füze çeşidi ve 466 İHA kullanıldı. Dün gece de 90 füze ve 100 İHA ile saldırı düzenledik. 17 hedef vuruldu. Bunlar, askeri unsurlar, savunma sanayisi unsurları ve bunları destekleyen unsurlar." ifadelerini kullandı.

Nükleer silah gücündeki Orşenik füzesi

"Oreşnik" isimli balistik füzeyi test ettiklerine de dikkati çeken Putin, "Bu füze çok derinlerde bulunan ve korunan unsurları bile vuruyor. Birkaç füzenin aynı anda kullanılması nükleer silah etkisi yaratabiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Putin, Oreşnik füzesini savaş koşullarında kullanmaya devam edeceklerini belirterek Ukrayna topraklarında imha edilecek hedefleri belirlediklerini, ​​​​​askeri unsurlar, savunma sanayisi işletmeleri veya Kiev'deki karar alma merkezlerini vurabileceklerini söyledi.

'Kimse onları durduramaz'

Rus askerlerin çatışmalara devam ettiğini dile getiren Putin, "Ordumuzda çeşitli milletlerden askerler var. Bazıları istavroz çıkarıyor, bazıları ise Allah'tan yardım istiyor ama herkes birlikte savaşıyor. Kimse onları durduramaz." dedi.