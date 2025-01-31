Putin onay verdi! Goldman Sachs'ın Rusya'daki iştiraki satıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Goldman Sachs'ın ülkedeki iştirakinin Ermenistan merkezli Balchug Capital'e devredilmesini onayladı. Rusya Merkez Bankası'nın Ağustos 2024'te lisansı iptal etmesi ve Ukrayna savaşı sonrası Batılı finans kuruluşlarının ülkeden çekilmesi dikkat çekmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Goldman Sachs'ın ülkedeki iştirakinin Ermenistan merkezli Balchug Capital tarafından devralınmasına onay verdi.
Balchug Capital yetkilendirildi
Putin'in imzaladığı kararname, Rusya'nın resmi yasal bilgi platformunda yayımlandı. Kararnameye göre Balchug Capital, Goldman Sachs'ın Rusya'daki iştirakindeki yüzde 100 payın satın alınması için yetkilendirildi.
Rusya Merkez Bankası, Ağustos 2024'te Goldman Sachs'ın aracılık lisansını iptal etmişti. Ukrayna'daki savaş nedeniyle birçok Batılı banka ve finans kuruluşu Rusya'daki operasyonlarını sonlandırma kararı almıştı.