Putin onayladı: Rusya Sudan'da donanma üssü kuracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sudan'da nükleer enerjiyle çalışan yüzey gemilerini demirleyebilen bir Rus deniz tesisi kurulmasını onayladı.

Putin böylece Moskova'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Afrika'daki ilk önemli askeri nüfuzunun önünü açtı.

Port Sudan yakınlarında inşa edilmesi planlanan yeni tesis, 300 askeri ve sivil personeli barındırabilecek ve Rusya'nın Hint Okyanusu'nda faaliyet gösterme kabiliyetini artırarak Afrika'daki nüfuzunu kuvvetlendirecek.

Putin, geçen yıl Rusya'nın kıtadaki hakimiyetini artırmak için tasarlanmış Rusya-Afrika zirvesine başkanlık etti ve iki nükleer güçlü Rus bombardıman uçağı, niyet gösterisi olarak Güney Afrika'ya aynı anda indi.

Putin dün yayınlanan kararnamede, Rus hükümetinin Sudan'da bir deniz lojistik merkezi kurma önerisini onayladığını ve savunma bakanlığına bunun gerçekleşmesi için bir anlaşma imzalaması talimatı verdiğini söyledi.

Hükümet tarafından bu ayın başlarında kamuoyuna açıklanan konuyla ilgili taslak belgede aynı anda en fazla dört gemiyi demirleyebilecek bir tesisten bahsedildi. Belgeye göre Sudan'da kurulacak deniz lojistik merkezi, onarım ve ikmal operasyonları için ve Rus deniz personelinin dinlenebileceği bir yer olarak kullanılacak.

Üssün arazisi ücretsiz olarak Sudan tarafından sağlanacak ve Moskova, yeni tesisi desteklemek için Sudan'ın havaalanları ve limanları aracılığıyla ihtiyaç duyduğu her türlü silah, cephane ve diğer teçhizatı getirme hakkına sahip olacak.

Rusya'nın bir hava üssü işlettiği Suriye'deki Tartus limanında benzer bir tesisi var.