Putin: Parasal genişleme sadece varlık fiyatlarını yükseltiyor

Dünya Ekonomik Forumu Ajanda Haftası’nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, COVID-19 virüsünün dünyada zaten varolan bazı sorunları daha da belirginleştirdiğini ifade etti. Deregülasyon ve zenginlere vergi indirimleriyle özel sektörü ucuz borçlandırarak sağlanan ekonomik büyümeyi eleştiren Putin, parasal genişlemenin sadece varlık fiyatlarını yükselttiğini söyledi.

Genç işsizliğine dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temmuzda 500 milyonluk istihdam kaybı yaşandığını, yıl sonunda bu rakamın yarısı tekrar istihdam edilmiş olsa da, bunun 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek istihdam kaybı olduğunu belirtti. Putin özellikle artan genç işsizliğinin toplumsal sonuçları olabileceğini söyledi.

“Tek kutuplu dünya sona erdi”

Tek kutuplu dünya devrinin sona erdiğini söyleyen Putin, pandemide işbirliğinin önemine dikkat çekerek COVID-19 aşılarının erişilebilirliğini artırmanın önemini vurguladı ve kimi ülkelerin aşıya erişememesinin küresel bir tehdit haline gelebileceğini ekledi. Ülkelerin COVID-19 salgınıyla birlikte mücadele etmeye çağıran Rus lilder, dünyanın dört bir yanından bilim insanları için ortak çaba ile iyileştirilmiş koşullar yaratmayı önerdi. Tüm ülkeleri Afrika devletlerine COVID-19'u durdurmak için hem teşhis için testler hem de aşılar sağlayarak yardım etmeye çağıran Putin, Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki mevcut anlaşmazlıklara değinerek, geçmiş endişelerin taraflar arası diyalogda yer almaması gerektiğine dikkat çekti. Avrupa ülkelerini geleceğe bakmaya ve işbirliği yapmaya çağıran Putin, Rusya ve Avrupa'nın pek çok ortak noktası olduğunu ifade etti.

“Yeni START doğru bir adım”

Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, tarafların her iki tarafın da stratejik nükleer cephanelerini azaltmasını içeren Yeni START anlaşmasının uzatılması kararının ‘doğru bir adım’ olduğunu, ancak birtakım anlaşmazlıkların halen sürdüğünü söyledi.

Teknoloji devlerine yüklenen liderlere katıldı

Dijital devlerin tekelleşmesinin başarılı küresel şirket tanımıyla çeliştiğini vurgulayan Putin, söz konusu şirketlerin uluslararası işletmeler üzerinde baskı kurmak ve toplumları manipule etmek gibi “kamu yönetimi” yaparak devletlerle rekabet ettiklerini söyledi.

Eski ABD başkanı donald Trump’ın bazı sosyal medya hesaplarının askıya alınmasını eleştiren Putin, kimi teknoloji devlerinin Trump’ın paylaşımlarını yanlış olarak işaretlemelerinin kullanıcıların ifade özgürlüklerini kısıtlamak olarak tanımladı.