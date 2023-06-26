Putin, petrol fiyat tavanına yönelik tedbirleri 2023'ün sonuna kadar uzattı
Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkeler tarafından Rus petrol ve petrol ürünlerine uygulanan fiyat tavanı uygulamasına karşı Rus hükümetinin aldığı önlemleri 2023'ün sonuna kadar uzattı.
Haber Merkezi
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Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkeler tarafından Rus petrol ve petrol ürünlerine uygulanan fiyat tavanı uygulamasına karşı Rus hükümetinin aldığı önlemleri 2023'ün sonuna kadar uzattı.