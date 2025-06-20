Putin: Rus ekonomisinin hammaddeye dayalı olduğu algısı geride kaldı
Rusya lideri Putin, 28.'si düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumunda katılımcılara hitap etti. GSYİH dünya ortalamasının üzerinde arttığını ifade eden Putin, "Rus ekonomisinin hammaddeye dayalı bir ekonomi olduğu algısı açık şekilde geride kaldı" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, SPIEF-2025'teki konuşmasının başında, katılımcıları selamlayarak SPIEF'in oynadığı role vurgu yaptı.
Krizlerin dünyada hızla yayıldığını belirten Putin, bugün buna Ortadoğu'da tanıklık ettiklerinin altını çizdi.
"GSYİH dünya ortalamasının üzerinde arttı"
Putin, zorlu uluslararası arka plana rağmen Rusya'da GSYİH'nin 2 yıldır dünya ortalamasının üzerinde arttığını belirtti.
"Hammaddelerin Rus ekonomisine katkısı artık belirleyici değil" diyen Putin, "Rus ekonomisinin hammaddeye dayalı bir ekonomi olduğu algısı açık şekilde geride kaldı" ifadelerini kullandı.