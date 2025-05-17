Putin, Rusya-Arap zirvesi düzenleyeceklerini açıkladı

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in ifadelerine yer verildi.

Arap Ligi ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduklarına işaret eden Putin, “Arap Ligi ülkeleriyle yapıcı diyaloğun yanı sıra tüm üyeleriyle dostane ilişkiler geliştirmeye devam etmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle Arap Ligi ülke liderlerini 15 Ekim’de düzenlemeyi planladığımız ilk Rusya-Arap zirvesine davet ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Putin, zirvenin, Rusya ile Arap ülkeleri arasındaki işbirliğine katkı sağlayacağını belirterek, “Zirve, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde barış, güvenlik ve istikrarı sağlamanın yollarını bulmada yardımcı olacaktır.” ifadesini kullandı.