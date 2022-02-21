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Putin: Rusya ayrılıkçıların bağımsızlığını tanıyacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Macron ve Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına ilişkin kararnameyi imzalayacağını bildirdi.

Macron ve Scholz'un karardan hayal kırıklığı duydukları aktarılırken, açıklamada iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.

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