Putin: Rusya, Şanghay İşbirliği Örgütü ülkeleriyle ortaklığı geliştirme niyetinde

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin, başkent Moskova'daki ŞİÖ Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılan heyet başkanlarıyla görüştü. Görüşmede konuşan Putin, Rusya'nın bu yıl ŞİÖ'ye başkanlık ettiğini dile getirerek, başta Moskova olmak üzere Rusya'nın çeşitli kentlerinde ŞİÖ kapsamında yaklaşık 30 etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Putin, Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle ticaret hacminin geçen yıl 409 milyar dolara ulaştığı ve bu rakamın artmaya devam ettiği bilgisini paylaşarak, "Örgüt üyeleri arasındaki ticari ödemelerdeki ulusal para birimlerinin payı sürekli artıyor. Ülkemizin ŞİÖ ortaklarıyla yaptığı ticarette bu oran yüzde 97'yi aştı." ifadesini kullandı.

ŞİÖ'de ödeme altyapısının geliştirilmesine yönelik adımlar atıldığına işaret eden Putin, ŞİÖ Kalkınma Bankasının kurulması konusunun gündemde olduğunu vurguladı.

Putin, ŞİÖ ülkeleriyle işbirliğini geliştirmekten yana olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"ŞİÖ Avrasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması, çeşitli tehditlere karşı koyulması ve yeni dengeli güvenlik sisteminin oluşturulması sürecine katkıda bulunuyor. Ortak hedefimiz; Avrasya kıtası ve tüm dünyada ŞİÖ'nün otoritesini ve etkisini artırmaktır. Rusya, ŞİÖ ülkeleriyle ortaklığı geliştirme niyetinde."

Moskova'da ŞİÖ Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı düzenlenmişti. Bu yıl ŞİÖ'ye Rusya başkanlık ediyor.