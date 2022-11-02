Putin: Rusya, Türkiye'nin Ukrayna'dan tahıl tedariğini engellemeyecek

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, Türkiye’nin diplomatik girişimleriyle Rusya’nın tekrar dahil olduğu Ukrayna’dan tahıl sevkiyatlarına yönelik anlaşmaya ilişkin konuştu.

Ukrayna’nın sevkiyatlar için belirlenen insani koridoru Rus gemilerine saldırmak için kullandığını anlatan Putin, "Bu nedenle tahıl anlaşmasındaki katılımımızı askıya aldık. Ukrayna tarafından, gelecekte böyle bir olayın yaşanmayacağı konusunda garantiler talep ettik." açıklamasında bulundu.

'Rusya çekilme hakkını saklı tutuyor'

Türkiye’nin arabuluculuk çabalarıyla durumun açıklık kazandığını işaret eden Putin, "Rusya Savunma Bakanlığı, Türk tarafından, Ukrayna’nın söz konusu garantileri verdiği bilgisini aldı. Bu bağlamda, ben de anlaşma kapsamındaki çalışmalarımıza devam etme talimatı verdim. Rusya, Ukrayna tarafından verilen garantilerin ihlal edilmesi durumunda anlaşmadan çekilme hakkını kendisinde saklı tutuyor." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya’nın anlaşmadan çekilmesi halinde, Ukrayna’dan sevk edilen miktarda tahılı yoksul ülkelere sevk etmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Ukrayna’dan Türkiye’ye yönelik sevkiyatları, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi halinde bile gelecekte engellemeyeceklerini vurgulayan Putin, “Rusya, Ukrayna’dan Türkiye’ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı, tahıl işleme sanayisinin imkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek. Bu anlamda en ufak bir şüphemiz yok ve her koşulda Türkiye ile iş birliğine devam edeceğiz." diye konuştu.