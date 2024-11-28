Putin Rusya'da haydutlar bile bunu yapmaz deyip uyardı: Trump şimdi güvende değil
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı "zeki" ve "tecrübeli" biri olarak nitelendirdi. Putin, Trump'a karşı cinayet teşebbüsü dahil medeni olmayan mücadele yöntemlerinin kullanıldığını ve şu anda da güvende olmadığını belirtti. Trump ailesine yönelik baskılara dikkat çekerek, "Rusya'da haydutlar bile bunu yapmıyor." ifadesini kullandı
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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın "zeki" ve "tecrübeli" biri olduğunu belirten Trump, "Trump'a karşı cinayet teşebbüsü dahil medeni olmayan mücadele yöntemleri kullanıldı. O şimdi de güvende değil. ABD'nin tarihinde çeşitli olaylar gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.
Vladimir Putin, ABD’deki iç siyasi mücadelede Trump ailesine yönelik baskı kurulduğuna dikkati çekerek, "Rusya'da haydutlar bile bunu yapmıyor." ifadesini kullandı.