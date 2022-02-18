Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

Putin görüşmede, "Kiev'in yapması gereken tek şey Donbass ile müzakere masasına oturmak ve anlaşmazlığın bir çözümü üzerinde anlaşmak, ne kadar erken olursa o kadar iyi." diye konuştu.

Putin, "Ukrayna'da insan hakları sistematik bir şekilde ihlal ediliyor, Rusça konuşan halka yönelik ayrımcılık yasalarla destekleniyor." ifadesini kullandı.

Putin, "Rusya'ya karşı yaptırımlar her halükarda uygulanacak. Yaptırımların amacı Rusya ve Belarus'un gelişimini engellemek ve haksız rekabet oluşturmak." dedi.

Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği tartışmasının ardından Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerde askeri varlığının artması, Batı ile gerilimi bir anda yükseltti. ABD ve Avrupa'dan gelen 'işgal' açıklamaları Rusya tarafından pek çok kez yalanlanırken Rusya'nın bazı askeri birliklerini sınıra yakın bölgelerden çekeceğini açıklaması ve ABD ile Rus bakanların görüşme haberleri gerilimi biraz olsun azaltmışa benziyor.