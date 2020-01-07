Putin, Suriye'de Esad'la görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Esad'la görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ziyareti öncesinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüştü.
Görüşmenin Putin'in Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyareti sırasında gerçekleştiği bildirildi.
Putin yarın Türkiye'ye gelecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin yarın (8 Ocak) Suriye ve Libya’daki durumu görüşecek.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere yarın İstanbul’a çalışma ziyaretinde bulunacağı kaydedildi.
İki liderin bir araya geleceği belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Rus-Türk iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Suriye ve Libya’daki durum dahil uluslararası güncel sorunların müzakere edilmesi planlanıyor." denildi.