Putin, tahılın varış noktalarını sınırlamak istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna'dan dünya pazarlarına ihraç edilen ürünlerin varış noktalarını sınırlamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.

Putin, şu ana kadar Ukrayna ürünlerinin yoksul ülkelerden ziyade Avrupa ülkelerine gittiğini ifade ederek, "Tahıl ve diğer gıda ürünlerinin varış noktalarını kısıtlamayı" düşündüğünü, bu konuyu Erdoğan'la ele alacağını ifade etti.

Türkiye, Birleşmiş Milletler ile beraber tahıl koridoru anlaşmasının düzenlenmesinde rol oynamıştı.

Putin, "Ara durak olan Türkiye'yi saymazsak Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın neredeyse tamamı düşük gelirli ülkelere değil, Avrupa Birliği'ne sevk ediliyor" dedi ve düşük gelirli ülkelerin gıdaya erişimi kaybettiğini belirtti.

Putin küresel gıda piyasasındaki sorunların artmasının olası olduğunu ve insani bir felaketin yaklaştığını söyledi.