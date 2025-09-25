Putin: Teknoloji alanında sömürgeciliği reddediyoruz

Putin, başkent Moskova'da Rus nükleer endüstrisinin 80. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Dünya Atom Haftası kapsamındaki Küresel Atom Forumu'na katıldı.

Forumda konuşan Putin, nükleer enerjinin büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 10 yılda veri merkezlerinin elektriğe ihtiyacı üç kat artacak. Rusya, nükleer santrallerinde halihazırda modüler veri işleme sistemleri geliştiriyor. Çünkü nükleer santraller, tek tip ve sürekli güç kaynağı sağlama konusunda en iyi sistem. Nükleer enerjiye olan ilginin artmasında bir diğer önemli etken ise çevre ve iklim üzerindeki etkiyi en aza indiren yeşil teknolojilere olan talep. Bu bağlamda, nükleer santraller temiz, düşük karbonlu enerjinin önemli kaynağı."

Putin, ileride barışçıl nükleer enerjinin büyük kısmının, teknolojik potansiyelini güçlendiren Küresel Güney ve Doğu ülkeleri tarafından sağlanacağı öngörüsünde bulunarak, "Bu hedefler doğrultusunda ülkelerin kalkınma arzusunu ve barışçıl nükleer enerjiyi kullanmasını koşulsuz destekliyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın inşa ettiği nükleer santrallerinin güvenlik açısından dünyada büyük ilgi gördüğünü söyleyen Putin, santrallerin inşasına yönelik anlaşmalardaki hükümleri siyasi durumdan bağımsız olarak yerine getirdiklerini dile getirerek, "Teknoloji alanında sömürgeciliği reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, barışçıl nükleer alanındaki işbirliğinin önemine vurgu yaparak, "Barışçıl nükleer teknolojileri geniş kapsamlı uluslararası işbirliği ve devletlerin birbirine yakınlaşmasında temel etken olarak görüyoruz. Rusya, nükleer projeler için istikrarlı ve uzun vadeli koşullar yaratmaktan yana." dedi.

"Nükleer mekanizmaların her aşamasındaki güvenlik düzenlemelerinin geliştirilmesi lazım"

Nükleer tesislerin korunması ve nükleer güvenliğin sağlanmasının Rusya için öncelikli olduğunun altını çizen Putin, bu bağlamda uranyum madenciliği, nükleer ünitelerin kullanılması, nükleer atıkların işlenmesi dahil nükleer mekanizmaların her aşamasındaki güvenlik düzenlemelerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Putin, "Bu düzenlemelerin, barışçıl nükleer enerjinin geliştirilmesi ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi arasında dengeyi sağlayacak şekilde geliştirilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

BRICS ülkeleri tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankasının nükleer projeleri finanse etmeye hazır olduğunu dile getiren Putin, Rusya'nın inisiyatifiyle BRICS'te Nükleer Enerji Platformunun oluşturulduğuna dikkati çekti.

"Kapalı yakıt çevrimiyle çalışacak nükleer enerji sistemini devreye sokmayı planlıyoruz"

Uranyum kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu belirten Putin, bunun nükleer santrallerinin kaynak temini için zorluklar yaratabileceğini, bu nedenle de yeni teknolojilere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Başkan Putin, Rusya'nın Tomsk bölgesinde kapalı yakıt çevrimiyle çalışacak nükleer enerji sistemini devreye sokmayı planladıklarını ve bu sistemin dünyada ilk olacağını dile getirerek, "Bu sistem sayesinde, kullanılan nükleer yakıtın yüzde 95'i yeniden işlenerek nükleer ünitelerde kullanılabilecek. Bu mekanizma, uzun vadede radyoaktif atıkların birikiminin ve uranyum sorununun ortadan kaldırılmasını mümkün kılacak." diye konuştu.

Bunun için Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde Uluslararası Araştırma Merkezinin kurulacağını kaydeden Putin, bu konuda çeşitli ülkelerden bilim insanlarını işbirliği yapmaya davet etti.