Putin: Tomahawk desteği ilişkileri tamamen yok eder

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Ukrayna’ya Rusya’nın derinliklerine yönelik uzun menzilli saldırılar için Tomahawk füzeleri vermesi halinde, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin yok olacağını söyledi. Putin, bunun iki ülke ilişkilerinde ortaya çıkan olumlu eğilimleri de sona erdireceğini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, geçen ay Washington’un Ukrayna’nın uzun menzilli Tomahawk talebini değerlendirdiğini açıklamıştı. Ancak yetkililer, mevcut envanterin ABD Donanması ve diğer kullanım alanlarına tahsis edildiğini belirterek bu seçeneğin uygulanabilir olmadığını ifade ediyor. Tomahawk seyir füzelerinin menzili 2.500 kilometreye kadar ulaşıyor ve bu da Kremlin dâhil tüm Avrupa Rusya’sının hedef olabileceği anlamına geliyor.

Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada, Tomahawkların ABD askeri personelinin doğrudan katılımı olmadan kullanılamayacağını ve bu silahların Ukrayna’ya verilmesinin “tamamen yeni, niteliksel olarak farklı bir tırmanma aşaması” başlatacağını söyledi. Rus lider, füzelerin zarar verebileceğini ancak hava savunmasının bunları imha edip daha da güçleneceğini dile getirdi.