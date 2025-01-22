Putin-Trump görüşmesi gerçekleşecek mi? Rus yetkiliden açıklama geldi...

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Bilimler Akademisine bağlı, ABD ve Kanada Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, ABD ile Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

"Yeniden ilişki kurulabilir..."

ABD'de Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından Washington ile ilişkilerin öngörülemez olacağını söyleyen Ryabkov, Trump-Putin görüşmesine ilişkin iç hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "ABD ile yeniden ilişki kurma konusunda az da olsa imkan var" dedi.

"Henüz bir mutabakata varılmadı"

"Yeni yönetimin anlaşma seviyesi hakkında bir şey söylemek zor. Ancak Beyaz Saray'ın önceki sahibi Joe Biden'ın her anlamda umut vermemesine kıyasla, bugün ABD ile yeniden ilişki kurma konusunda az da olsa imkan var. Bu nedenle, kiminle ve neyle uğraşılacağını, Washington ile iyi ilişkilerin nasıl kurulacağını, imkanların nasıl çoğaltılacağını ve risklerin nasıl azaltılacağını anlamak önemli" diyen Ryabkov, Putin ile Trump'ın görüşmesi konusunda henüz mutabakata varılmadığını aktardı.

Büyükelçi ataması için onay bekleniyor

"Bunun için iç hazırlıklar devam ediyor. Washington'dan daha net ve kesin bir şey duyduğumuzda takvim ve organizasyonla ilgili konuları koordine etmeye başlayacağız" diyen isim, Rusya'nın ABD'ye atadığı büyükelçi için Washington tarafından henüz agreman almadıklarını vurgulayan Ryabkov, onay beklediklerini dile getirdi.