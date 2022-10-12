Putin: Türkiye’de büyük bir gaz merkezi kurabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kuzey Akım'dan gönderilemeyen doğalgazı Karadeniz üzerinden yollayabileceğini, hatta Avrupa için Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurabileceğini söyledi.

Putin, "Kuzey Akım hatlarında kullanılamayan gazı Baltık denizinden Karadeniz'e ileterek yakıtımızın Avrupa'ya uzanan başlıca güzergahını Türkiye'den geçirebilir, Avrupaya yönelik en büyük doğalgaz merkezini Türkiye'de oluşturabiliriz" dedi ve ekledi: "Tabi, ortaklarımız bu fikirle ilgilenirse. Ve de tabii mali açıdan erişilebilir olursa."

Moskova Enerji Haftası Konferansı'nda konuşan Putin, Rusya'nın gaz tedarik coğrafyasını genişletmeye devam edeceğini ve enerji kaynaklarının dolar yerine yerel para birimleri ile satışı uygulamasını sürdüreceğini ifade etti.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik "terör saldırıları" gerçekleştirildiğini dile getiren Putin, "Bu saldırılar, kritik öneme sahip tüm enerji, ulaşım ve iletişim altyapılarının artık tehdit altında olduğunu gösterdi. Kuzey Akım sabotajlarının arkasında kim var? Elbette Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri koparmak ve pazarı ele geçirmek isteyenler var." diye konuştu.

"Rusya, Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır"

Kuzey Akım 2'de sağlam kalan hat üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirebileceklerini belirten Putin, "Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Kimseye yönelik bir kısıtlama yapmıyoruz. Bu sonbahar ve kış döneminde sevkiyatlar gerçekleştirebiliriz." dedi.

Putin, enerji piyasalarına yönelik "yapay" müdahalelerin işe yaramayacağını vurgulayarak, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Gerekli miktarda serbest kaynak mevcut değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Bedeli gelişmekte olan ülkeler ödeyecek"

Putin, Avrupalıların bu kış karşı karşıya olduğu çok yüksek enerji fiyatlarıyla Rusya'nın hiçbir ilgisi olmadığını söyledi ve Batı'yı küresel bir enerji krizini körüklemekle suçladı.

Enerjideki pozisyonlarını terk etmeyeceklerini kaydeden Putin, "OPEC+ ile iş birliğini sürdüreceğiz. OPEC+ kararı arz ve talebi dikkate alarak alındı. Rusya, petrole fiyat tavanı uygulayan ülkelere enerji kaynakları arzı yapmayacak. Sıradan Avrupalılar yüksek enerji faturalarından muzdarip, Rusya bunun için bir şey yapamaz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Avrupa'yı yüksek fiyatlardan LNG almaya zorlayabileceğini vurgulayan Putin, artan enerji maliyetleri açısından en yüksek bedeli ödeyecek olan gelişmekte olan ülkeler olduğunu bildirdi.

Gazprom'dan açıklama

Putin'in konuşmasının ardından Gazprom'dan yapılan açıklamda Kuzey Akım boru hatlarındaki onarım çalışmalarının bir yıl sürebileceği belirtildi.

Gazprom, Türkiye-AB sınırında bir doğalgaz ticaret merkezi kurabileceklerini bildirdi.