26 Ağustos 2019

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yarın Türk ve Rus liderlerin Moskova’da gerçekleştirecekleri görüşmede Suriye’deki gelişmelerin ana odak noktalarından biri olacağını belirterek, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Türkiye’nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi ancak terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duymaya da devam ediyor." dedi.

Peskov, yarın Moskova’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme öncesinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Rusya’nın son derece gelişmiş ekonomik ve ticari ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Peskov, “Ülkelerimiz, askeri teknik iş birliği gibi hassas alanlarda bile yakınlık, farklı alanlarda son derece gelişmiş ekonomik ve ticari ilişkiler içerisinde bütünlük içinde.” diye konuştu.

Peskov, iki ülke arasında büyük projelerin ve önemli anlaşmaların yürütüldüğünü hatırlatarak, “Bunlar, siyasi alandaki temaslar için sağlam temeller oluşturmaktadır. Bu bağlamda yarın liderler elbette Suriye, Ukrayna ve diğer konuları da ele alacaklar.” dedi.

Suriye konusunun ise ana odak noktalarından biri olacağının altını çizen Peskov, şöyle konuştu:

“İdlib’deki durum göz önünde bulundurulduğunda bunu tahmin etmek güç değil. Soçi anlaşmaları doğrultusunda Türkiye’nin sorumluluk alanındaki durum yoğunluğunu koruyor. Putin, Türkiye’nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi ancak terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duymaya da devam ediyor.”

Peskov, iki liderin yarın Moskova’da gerçekleştirilecek MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da iştirak edeceklerini bildirdi. (AA)

Lavrov: Suriye ordusu, Türkiye’yle yapılmış hiçbir anlaşmayı ihlal etmiyor

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Han Şeyhun ve çevresindeki alan da dahil olmak üzere İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde yaşananlara gelirsek, desteğimizi alan Suriye ordusu herhangi bir anlaşmayı ihlal etmiyor. Hatırlatmak isterim ki herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığını Devlet Başkanı Vladimir Putin defalarca söyledi" dedi.

Sputnik'te yer haberde Lavrov ayrıca, Türkiye’ye İdlib’de ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdiklerini, ancak bu hususta şimdilik bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Lavrov, "Suriye toprakları ve askeri hava üssümüze (Hmeymim) yönelik tehdidi yönelten hedeflere karşı tabii ki saldırılar düzenlenecekti" ifadesini kullandı.

“Ateş açan taraf olan terörist yapılara verilmiş birer cevap mahiyetinde olan bu eylemlere girişilmeyeceği hususunda hiç kimse hiçbir anlaşmaya varmadı” diye devam eden Lavrov, şunları söyledi: “Dolayısıyla Suriye ordusunun Han Şeyhun’daki söz konusu terörist yuvasını ortadan kaldırması tamamıyla meşruydu, ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye hususunda belirlediği hedefler bakımından gerekliydiler.”

Lavrov, Türkiye’yle yapılan Soçi mutabakatının İdlib’deki teröristlere karşı ateşkes içermediğini, ancak söz konusu anlaşma ile burada oluşturulacak silahsız bölgelerde Rus ve Türk askerlerinin ortak devriye çalışması yürütmesini öngördüğünü anımsattı. “Şu ana dek bu mümkün olmadı” diye ekledi.

“Üstünde anlaşılan silahsız bölgelerin işlevsel hale gelebilmesi için Türk partnerlerimiz birkaç gözlem noktası da oluşturdu” diyen Rus Bakan, “Alınmış tüm bu önlemlere karşın İdlib’de militanlar Türk gözlemcilerin başları üzerinden ateş açmaya devam etti, hatta bu öyle bir raddeye geldi ki saldırılar eskisine göre çok daha yoğun bir hal aldı” dedi.