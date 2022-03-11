Putin: Ukrayna ile görüşmelerde pozitif değişiklikler var

Kremlin'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Putin, görüşmede basıns mensuplarına önemli değerlendirmelerde bulundu.

Putin, "Ukrayna konusundaki durum hakkında ve her şeyden önce, neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakerecilerin bana bildirdiğine göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.

Rusya'da Putin'e güven yüzde 77

Rusya'da VTsIOM tarafından yapılan ankete göre, halkın Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan güveni yüzde 77,4 oldu. Ankete göre, Putin'in icraatlarını onaylayanların oranı da yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti.

Putin'e güvenmeyenlerin oranı yüzde 18,7 olurken, icraatlarına onay vermeyenlerin oranı yüzde 16,4 seviyesinde gerçekleşti. Anket 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında yapıldı.