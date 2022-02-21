Putin: Ukrayna NATO'ya katılırsa Rusya'ya tehditler artar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditlerin önemli ölçüde artacağını belirtti.

Hızla tırmanan Ukrayna Rusya kriziyle ilgili "Ukrayna'nın NATO'ya kabulü gibi bir tehditle karşı karşıya kalırsa, ülkemize yönelik tehditler kat kat artacaktır" diyen Putin, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesini hatırlattı. İttifak ülkeleri, bir Müttefik saldırı altında kabul edilirse, üyelerinden birinin yanında savaşmalıdır." diye konuştu.

Putin, Rusya'ya bazı NATO ülkelerinin Ukrayna'nın ittifaka üye olmasına karşı olduklarının söylendiğini hatırlattı. Ancak daha önce Ukrayna ve Gürcistan'a NATO'nun kapılarını açan bir muhtıra imzalanmıştı. Putin, "Bunu neden yaptın sorumun cevabı yok, ABD'nin baskısı altında - cevap bu" dedi.