Putin, Ukrayna'da ateşkes için Trump’a kapıyı araladı: Şartlar sert!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, eski ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna’da bir ateşkes anlaşmasını görüşmeyi değerlendirdiği ancak toprak tavizi vermeye yanaşmadığı öne sürüldü. Reuters’in beş mevcut ve eski Rus yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kremlin’in çatışmayı mevcut cephe hatları boyunca dondurmayı düşünebileceği belirtildi.

İsmi açıklanmayan üç kaynağa göre, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia ve Kherson bölgelerinin paylaşımı konusunda müzakere yapılabilecek bir alan bulunuyor. Ancak Moskova, bu dört bölgenin tamamen Rusya'nın bir parçası olduğunu ve ülkenin nükleer şemsiyesiyle korunduğunu savunmaya devam ediyor.

Toprak kontrolü ve durum

Rusya, dört doğu bölgesinin kendi topraklarına ait olduğunu iddia etse de, mevcut açık kaynak verilerine göre Rus güçleri bu bölgelerin yüzde 70 ila yüzde 80’ini kontrol ediyor. Yaklaşık 26 bin kilometrekarelik alan ise hâlâ Ukrayna birliklerinin elinde bulunuyor.

Kiev’in NATO hedefi tartışma konusu

Kremlin, Kiev'in NATO’ya katılma hedefinden vazgeçmesini şart koşuyor. Bu talep, hem çatışmaların seyrini hem de olası bir müzakere masası ihtimalini doğrudan etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Putin’in bu konudaki tutumu, çatışmaların gidişatı ve uluslararası aktörlerin müdahil olma potansiyeli nedeniyle dikkatle takip ediliyor.