Putin: Ukrayna’da sadece profesyonel askerler çatışmalara katılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir video mesaj yayınladı.

Rus annelerine ve kadınlara seslenen Putin, "Askerlerimizin çatışmalara katılmadığını, katılmayacağını ve yedek askerlerin çağrılmayacağını vurgulamak isterim. Amaçlanan görevleri ancak profesyoneller çözebilir." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Putin, "Sevdikleriniz için ne kadar endişelendiğinizi anlıyorum. Bütün ülke onlarla gurur duyuyor ve seninle birlikte onlar da endişeleniyorsa sen de onlarla gurur duyabilirsin." dedi.