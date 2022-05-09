Rusya-Ukrayna savaşında 2 aydan uzun süre geride kalırken, tüm dünya bugün Moskova'ya odaklandı. Rusya'da 9 Mayıs Zafer Bayramı, başkent Moskova'da gösterişli bir törenle kutlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı elde ettiği zaferin yıl dönümünde, Moskova'daki Kızıl Meydan'da gerçekleşen geçit töreninde konuştu.

Tören öncesi eski Sovyet Cumhuriyetleri'ne tebrik mesajı gönderen Putin, konuşmasında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Putin, "Düşmanlarımıza karşı savaştık. Donbas topraklarına ve Kırım’a girmek istiyorlardı. Kiev’in nükleer silah konuşlandırma planları vardı. İşte bu sebeple Rusya harekete geçti. Verilebilecek tek doğru karar buydu. Egemen ve demokratik bir ülkenin alabileceği kararı aldık. Rusya ordusu, Donbass’ta bizim insanlarımız için ve vatanımızın güvenliği için savaşıyor" dedi.

"Vatanın korunması her daim kutsal bir görevdir" diyen Putin "Ukrayna'da yapmamız gerekeni yaptık" ifadesini kullandı.

Putin, "Sovyetlerin çöküşünden sonra ABD eşsiz bir durumdan bahsetti ancak yanılıyorlar. Rusya Sovyetler Birliği'nden ayrı bir karaktere sahip. Biz aynı ülke değiliz. Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı" şeklinde konuştu.