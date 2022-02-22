Putin Ukrayna'nın doğusunda operasyon emri verdi

Ukrayna - Rusya krizinde tarihi bir süreç yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Donbas'taki Rusya destekli ayrıkçılarla Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar, ateşkes anlaşmasına rağmen 2014 yılından bu yana devam ediyor. Rusya, kendilerini bağımsız devletler olarak ilan eden Donetsk ve Luhansk'ı şimdiye kadar resmi bir şekilde tanımamıştı. Rusya'nın bu adımına karşı NATO, BM, ABD ve AB'den sert tepkiler ve yaptırım kararları geldi. Türkiye de, Rusya'nın kararının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

21.45 RUSYA AYRILIKÇILARI TANIDI

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.



Kutlama - Donbas'ta Rusya yanlıları sokağa dökülerek Rus bayrakları ve havai fişeklerle kutlama yaptı.

ABD - Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığı' Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor.

Avrupa Birliği- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını en güçlü şekilde kınadı, yaptırım tehdidinde bulundu.

23.55 NATO: İŞGAL İÇİN BAHANE

NATO - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararını kınadı.



BM - Genel Sekreteri Guterres "Rusya'nın tanıma kararı Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, BM şartına aykırıdır. Ukrayna'nın uluslararası olarak tanınmış sınırları çerçevesinde toprak bütünlüğüne tam destek veriyoruz" dedi.

Fransa - Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararı alarak uluslararası taahhütlerini ihlal ettiğini belirterek, Avrupa'nın bu ülkeye karşı yaptırım kararı almasını istedi.

Almanya - Rusya'ya Donetsk ve Lugansk'a yönelik kararından dönme çağrısında bulundu.

İtalya - Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının, Minsk anlaşmalarına aykırı olduğu için kınanması gerektiğini ve bunun diplomatik çözüm arayışında ciddi bir engel olduğunu belirtti.

İngiltere - Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının uluslararası hukukun ihlali olduğunu açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir.

Piyasa - Gerilimin tırmanmasına ilk tepki olarak Brent petrol yüzde 3 yükselişle 94 doların üzerine çıktı. Jeopolitik risklerin tırmanmasıyla spot altın da 1908 dolar seviyelerine kadar yükseliş gösterdi.

00.30 PUTİN OPERASYON EMRİ VERDİ

Barış gücü talimatı - Reuters ajansı, bu kararın ardından birkaç saat sonra Rus liderin Donetsk ve Luhansk'ta 'barış gücü' operasyonları için talimat verdiğini duyurdu.

01.35 TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, “Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya’nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz” denildi.

01.50 ZELENSKIY ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin görüşme planladığını bildirdi.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısından sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şu anki durumu görüştüğünü belirtti.

Şu anda konuşma hazırladıklarını aktaran Zelenskiy, akabinde Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme planlandığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.





