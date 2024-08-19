Putin ve Aliyev, Bakü'de görüştü

Aliyev, Putin'i resmi törenle karşıladı. Törende, iki ülkenin milli marşları okundu. Törenin ardından Putin ve Aliyev, ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede konuşan Aliyev, Azerbaycan'la Rusya arasındaki etkileşimin seviyesinden çok memnun olduklarını söyledi.

Aliyev, 2022'de imzaladıkları müttefiklik bildirgesinin başarıyla uygulandığını, hem siyasi hem de ekonomik alanda çok olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Rusya ile hem enerji hem de ulaştırma alanında işbirliği yaptıklarını aktaran Aliyev, insani ilişkilere de özel önem verdiklerini kaydetti.

Aliyev, Putin'in ziyaretinin Azerbaycan ile Rusya ilişkileri açısından faydalı olacağını ifade etti.

Putin de iki ülke arasındaki ilişkilerin 2022'de imzalanan müttefiklik bildirgesi temelinde başarıyla geliştiğini söyledi.

Aliyev'in nisanda Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ikili ilişkilerin gelişmesine ivme kazandırdığını dile getiren Putin, ekonomik ve ticari ilişkilerin başarıyla geliştiğini vurguladı.

Putin, ülkesinin başta Ukrayna olmakla birtakım krizlerle karşı karşıya bulunduğunu hatırlatarak, "Fakat, Rusya'nın Güney Kafkasya'daki tarihsel varlığı, son yıllarda burada yaşananlara katılmamızı zorunlu kılıyor. Tabii ki bunu tarafların istediği ölçüde yapıyoruz." dedi.

"Paşinyan'la iletişim kurarak ziyaretimin sonuçları hakkında bilgilendireceğim"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine de değinen Putin, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması için bir şeyler yapabilirsek, süreci iki ülke arasında sınırların belirlenmesine ve lojistik hatların açılmasına götürebilirsek bundan çok mutlu olacağız. Azerbaycan ziyaretim sonrasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la iletişim kurarak ziyaretimin sonuçları hakkında bilgilendireceğim. Azerbaycan'ın bu sürecin tamamlanmasına ve çözüm elde edilmesine odaklandığını çok iyi biliyorum."

Putin, Rusya ile Azerbaycan arasındaki yıllık ticaret hacminin 4 milyar dolardan fazla olduğunu söyleyerek bu rakamın iyi olduğunu fakat iki ülkenin olanaklarının potansiyeline uygun olmadığını ifade etti.

Azerbaycan'da 300 okulda Rusça eğitim verildiğini hatırlatan Putin, bu ülkede Rus diline verilen önemden memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.