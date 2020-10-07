Putin ve Aliyev Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

07 Ekim 2020

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Putin'e telefon ederek doğum gününü kutladı.

Aliyev ve Putin, Dağlık Karabağ'daki durumu müzakere etti.

Liderler, Azerbaycan ve Rusya ilişkileriyle ilgili de fikir alışverişinde bulundu. (AA)

Kremlin'den açıklama

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, iki liderin dün kısaca telefonla görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dağlık Karabağ hakkındaki diyaloğunu devam ettireceğini söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aliyev dün 68 yaşına giren Putin'in doğum gününü kutlamak için aradı ve iki lider bu fırsatı çatışmaları görüşerek değerlendirdi." dedi.

Putin ve Aliyev, etnik Ermeniler ve Azeri güçler arasında 27 Eylül'de çatışmaların başlamasından beri konuşmamıştı. (Reuters)

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