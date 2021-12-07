Putin ve Biden, Ukrayna gerginliği konusunda görüşme başlattı

Kremlin, Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li mevkidaşı Joe Biden'in bir görüntülü görüşme başlattığını duyurdu.

Kritik toplantı, Rus ordusunun komşu sınırının yakınına yığılmasıyla Ukrayna üzerinde gerginlik tırmanırken başladı. Kremlin basın servisi, toplantının ilk dakikalarının videosunun yakında cumhurbaşkanlığı web sitesinde yayınlanacağını söyledi.

Putin ve Biden'ın Ukrayna çevresindeki gerilimlerin yanı sıra NATO'nun Rusya sınırlarına ilerleyişini ve Moskova'nın ittifakın genişlememesi konusunda garanti verme talebini ve Haziran ayında yapılacak Cenevre zirvesinde varılan anlaşmaların uygulanmasını görüşmeleri bekleniyor.

ABD, Rus işgali olursa Ukrayna'dan tahliye planı yaptı

Öte yandan ABD yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Ukrayna'da bulunan Amerikan vatandaşları için tahliye planı yaptığı iddia edildi.

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Pentagon liderliğinde şu anda bir tahliye planı hazırlanıyor ve Rus işgali durumunda Ukrayna'daki ABD vatandaşlarının olabildiğince hızlı tahliye edilmesi için seçenekler değerlendiriliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı işgal kararı alıp almadığının henüz bilinmediğini ifade eden kaynaklar, Rusya'nın şu anda sınır bölgesinde çok hızlı saldırıya geçecek mühimmat ve askere sahip olduğuna dikkati çekti.