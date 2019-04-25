Putin ve Kim ilk kez bir arada

25 Nisan 2019

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir araya geldi.

Rusya'nın Vladivostok şehrinde yer alan Uzak Doğu Federal Üniversitesi'ndeki görüşme öncesinde konuşan Putin, "Bu ziyaretin, Kore yarımadasındaki durumu nasıl çözebileceğimizi, birlikte neler yapılabileceğimizi, Rusya'nın şu anda olan süreci desteklemek için neler yapabileceğini daha iyi anlamaya yardımcı olacağına eminim" dedi.

Putin ayrıca, Kuzey Kore'nin Güney Kore ve ABD ile ilişkilerini normalleştirme çabalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim ise, "Kore yarımadasındaki durum tüm dünya toplumunun ilgisini çekmektedir. Umarım görüşmelerimiz bu durumu birlikte değerlendirmek ve görüş alış verişinde bulunmak için önemli bir etkinlik olacaktır. Umarım anlamlı bir görüş alış verişinde bulunuruz" diye konuştu.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Vladivostok şehrindeki Putin ve Kim arasında yapılan zirve "ilk" olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA