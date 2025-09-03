Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un Pekin'de bir araya geldi

Çin’de İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü kutlaması, Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit töreniyle başladı.

Törene birçok devlet liderinin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katıldı. Putin ve Kim Jong-un burada bir görüşme gerçekleştirdi.

"Askerlerinizin cesurca savaştığını belirtmek isterim"

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerin doğrudan kendilerini ilgilendirdiğini vurguladı ve "Çünkü ülkelerimiz Nazizm, faşizm ve militarizme karşı ortak mücadelede yer aldı." dedi. Putin ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

"Sizin girişiminiz üzerine, özel askeri kuvvetleriniz, yeni anlaşmamız (Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık) uyarınca Kursk bölgesinin kurtuluşuna katıldı. Askerlerinizin cesurca ve kahramanca savaştığını belirtmek isterim. Silahlı kuvvetlerinizin ve askerlerinizin ailelerinin yaptığı fedakarlıkları asla unutmayacağımızı belirtmek isterim. Modern neo-Nazizm'e karşı ortak mücadeleye katılımınız için Rus halkı adına size teşekkür etmek istiyorum."

"İki ülkenin ilişkileri gelişiyor"

Kuzey Kore lideri Kim ise geçen yıl haziran ayında her iki ülke arasında devletler arası anlaşmanın imzalanmasından bu yana ilişkilerin her açıdan geliştiğini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Bu anlaşma çerçevesinde ve kardeş Rus halkı ve ordusuyla bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerimiz doğrultusunda ortak bir mücadele yürüttük, ve yoldaş Putin, askerlerimizin başarılarını defalarca ve burada da övdüğünüz için size özel şükranlarımı sunuyorum. Rusya'ya yardım etmek için yapabileceğimiz bir şey varsa, mutlaka yapacağız ve bunu kardeşlik görevimiz olarak göreceğiz. Rusya'ya yardım etmek için her şeyi yapacağız."