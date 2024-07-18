Putin ve ve Veliaht Prens'ten 'enerji' görüşmesi

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile enerji piyasasını görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Selman gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarının gözetilmesi ilkelerine dayalı olarak dostane ilişkilerde ulaşılan seviyeyi takdir etti.

Siyasi, ticari, ekonomik ve enerji alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğiyle ilgili bir dizi güncel konulara değinilen görüşmede, enerji piyasasında istikrarın sağlanması amacıyla OPEC+ çerçevesinde yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmede, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.