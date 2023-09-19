Putin ve Xi ekimde Pekin'de bir araya gelecek

Interfax'ın Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev'e dayandırdığı habere göre, Çin'in en üst düzeydeki diplomatı Wang Yi ile Moskova'da bir araya gelen Patrushev, "Ekim ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında Pekin'de kapsamlı ikili görüşmeler yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Patrushev, Putin'in Beijing'de Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi konulu bir foruma katılacağını açıkladı.