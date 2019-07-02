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Putin 'yangın nedeniyle' programını iptal etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 denizcinin öldüğü kaza nedeniyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelecek.

Putin 'yangın nedeniyle' programını iptal etti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal ettiğini, kısa süre içinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirilmişti.

Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtilmişti.

Rus basınında çıkan bazı haberlerde, yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor.

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