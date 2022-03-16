Putin: Yaptırımlar dünya ekonomisine önemli zararlar verdi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde 3. hafta da geride kalırken taraflardan savaşla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Putin yaptığı açıklamada, "Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev’i kan dökmeye itiyor." dedi.

Putin, "Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesi, Ukrayna'nın işgaline yönelik bir hedefi göstermemektedir." diye konuştu.

Putin, "Yaptırımlar tüm dünya ekonomisine önemli zararlar verdi, dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak." ifadesini kullandı.

Putin, “Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar.” değerlendirmesinde bulundu.