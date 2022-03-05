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Putin: Yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını açıkladı. Putin, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini söyledi. Putin, "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin 10. gününe girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önemli açıklamalarda bulundu.

Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi.

Putin, Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını söyledi.

Putin, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirtti.

Putin, "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir." dedi.

Vladimir Putin, "İç hat uçuşlarını yoğunlaştıracağız ve izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceğiz." açıklaması yaptı.

 

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