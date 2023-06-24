Putin: Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz
Putin, Wagner kriziyle ilgili yaptığı açıklamada, "Karşımızda olan hainliktir. İç ayaklanma halkımıza hainliktir" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paralı asker grubu Wagner'in başlattığı darbe girişiminin ardından açıklamalarda bulundu.
Vladimir Putin, Wagner’in eylemini “silahlı isyan” olarak nitelendirdi. "Silahlı isyan girişiminde bulunan bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır" ifadelerini kullanan Putin, "Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız" dedi.
Putin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Tüm güçlerin birliğine ihtiyacımız var.
- Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmek istiyor.
- Rusları Ruslara karşı savaştırarak Rusya'yı parçalamak istiyorlar.
- Bu bir silahlı ayaklanma.
- Wagner içindeki hainler silahlı isyan başlattı, cezası verilecek.
- Bunun cezası çok ağır olacak.
- Silahlı isyan girişiminde bulunan bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır
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