Putin'den Alaska'da Sovyet pilotlarının mezarlarına ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Sovyet pilotlarının mezarlarını ziyaret etti. Putin'e Alaska dönüşünde Rusya sınırlarına kadar ABD'nin F-22 savaş uçakları eşlik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından Fort Richardson Mezarlığı'na geçti.

Putin, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’nin müttefik ülkelere savaş malzemesi sağladığı Lend-Lease anlaşması kapsamında Alaska-Sibirya'ya ekipman taşırken hayatını kaybeden Sovyet pilotlarının ve denizcilerinin mezarlarına çiçek bıraktı.

Putin, daha sonra Alaska’daki Başpiskopos Aleksey Trader ile ayaküstü sohbet etti.

